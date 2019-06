VIDEO - Ion Göttlich ce la mette tutta ma al Tour de France non ci sarà!

Secondo episodio della "saga" di Ion Göttlich, il ragazzone della Bora-Hansgrohe che fa di tutto per prepararsi al meglio per il Tour de France; peccato che il suo compagno di squadra Peter Sagan annunci che non ce l'ha fatta ad essere del team.