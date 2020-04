Il Magro Racconta il Giro delle Fiandre: la corsa sacra di Alessandro Ballan

7 visualizzazioni | 05:04

Per il Belgio inzia la settimana Santa tra Fiandre e Roubaix, in ciascun muro ogni corridore viene sostenuto dalla folla ed è qualcosa di sensazionale. Riccardo Magrini racconta la sua esperienza al Fiandre a "Ciclismo a 150cm", dai commenti in cabina fino a qull'edizione da inviato a Bruges nel 2007, con la splendida di Alessandro Ballan.