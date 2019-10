VIDEO - Mollema: "Avevo tanti rivali, partire in quel momento era la mia unica occasione per vincere"

L'olandese è soddisfatto della sua azione, anche perché - a detta di Mollema - partire ai -18 km dal traguardo era l'unica mossa per mettere in scacco corridori come Valverde e Roglic.