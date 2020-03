VIDEO - Tutto facile per Fabio Jakobsen che vince il GP Jean-Pierre Monseré: buon 4° posto per Mozzato

99 visualizzazioni | 02:11

Terza vittoria stagionale per lo sprinter della Deceuninck-Quick Step che vince a Roeselare. Tra gli italiani, sa segnalare il 4° posto per Luca Mozzato (B&B Hotels-Vital Concept KTM) e il 9° posto per Oscar Gatto (Bora Hansgrohe).