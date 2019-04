VIDEO - Bruttissima caduta a 6 km dall'arrivo: che botta per Alaphilippe e Thomas!

Epilogo convulso per la 3a tappa del Giro dei Paesi Baschi: la sorpresa arriva a 6 km dall'arrivo, quando in una caduta di circa 20-25 corridori vanno per terra anche alcuni dei big, tra cui Enric Mas, Alaphilippe e Geraint Thomas. La vittoria finale va a Maximilian Schachmann.