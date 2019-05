VIDEO - Viviani retrocesso, vittoria annullata: ecco il momento in cui taglia la strada a Moschetti

visualizzazione | 00:45

Il velocista italiano vince in volata la terza tappa, ma viene retrocesso per aver tagliato la strada a Matteo Moschetti: una manovra irregolare, che beffa per il campione italiano. A vincere, così, è Gaviria.