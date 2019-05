VIDEO - Sinkeldam: "Terremo controllata la corsa. Siamo concentrati per la volata di Demare"

13 visualizzazioni | 00:43

La FDJ gioca in difesa della maglia, questo è quello che fanno intendere i corridori del team francese che più di portare la tappa alla volata finale puntano a non perdersi Ackermann per difendere i 13 punti di vantaggio sul tedesco.