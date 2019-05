VIDEO - Sedoun: "Nessuna scorrettezza di Hirt. Miguel Angel Lopez non si è mosso male"

L'Astana è una delle grandi sconfitte di giornata, visto che Hirt ha perso la tappa in favore di Ciccone e Miguel Angel Lopez non ha guadagnato terreno nonostante sia stato il migliore sul Mortirolo (a livello di tempo). Ma, come dice il ds dell'Astana, "il Giro finisce domenica".