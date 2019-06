VIDEO - Roglic 'sfrutta' la spinta di due tifosi in salita: ecco perché è stato penalizzato di 10''

1.249 visualizzazioni | 00:26

Sulla Croce d'Aune, penultima asperità di giornata, due 'tifosi' hanno invaso la carreggiata per spingere Roglic. Lo sloveno non dà segnali di essere infastidio e quindi la Giuria dei commissari lo penalizza di 10'' nella classifica generale. Saranno decisivi in vista della crono finale?