Roglic: "E' stata una tappa nervosa. Dumoulin? Mi spiace, ma non è mai finita fino a Verona"

1.088 visualizzazioni | 01:34

Altra giornata in maglia rosa per Roglic che ha confessato il nervosismo che si respirava durante la tappa. Un ringraziamento alla squadra e un saluto a Dumoulin in pieno stile fair play: "Mi spiace per quello che gli è successo. Il suo è un addio? Finché non si arriva a Verona non è mai finita".