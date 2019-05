Problemi per Roglic, ma l'ammiraglia se lo perde. Magrini: "Errore da licenziamento"

3.522 visualizzazioni | 02:06

Nella tappa con arrivo a Como, Roglic ha perso 40'' nei confronti di Carapaz e Nibali. Il perché? Prima un problema meccanico, poi la caduta in discesa con una bici non sua. Lo sloveno non ha potuto usare la sua bicicletta, per una 'pausa pipì' che si è presa l'ammiraglia della Jumbo Visma nel momento clou della corsa.