VIDEO - Pascal Ackermann non si ferma più: vittoria bis sotto la pioggia a Terracina

Dopo la vittoria nella seconda frazione, Pascal Ackermann concede il bis nella quinta tappa del Giro d’Italia, da Frascati a Terracina. Il tedesco della Bora Hansgrohe si lascia alle spalle Fernando Gaviria ed Arnaud Demare per quel che riguarda il podio. Resta ancora a secco Elia Viviani che non riesce a cogliere il successo in volata.