Nibali: "2° al Giro? Un grande risultato, qualche mese fa mi ero fratturato una vertebra"

Nessun rimpianto per il corridore della Bahrain Merida che ha chiuso al 2° posto il suo Giro d'Italia alle spalle di Richard Carapaz. Il siciliano ambiva la conquista del suo terzo Giro in carriera, ma la guarda da un'altra prospettiva: "Ricordiamoci che qualche mese fa ho avuto una frattura alla vertebra. Corridori come noi ambiscono sempre alla vittoria, ma Carapaz è stato fortissimo".