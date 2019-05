VIDEO - Matteo Moschetti abdica: "Non riesco a ripartire. Ci riproverò l'anno prossimo"

Il velocista della Trek Segafredo sventola bandiera bianca e non è partito da Novi Ligure per l'inizio dell'11a tappa a causa delle botte ricevute per la maxi caduta di Modena: "Mi spiace perché volevo provare a fare tutto il Giro e finirlo nonostante le salite. Ci riproverò".