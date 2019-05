VIDEO - Il tifo del Giro d’Italia: Nibali affiancato da fan in mutande, uno di loro finisce in terra

Tra le strade del Giro d’Italia i soliti tifosi che, sopratutto sulle montagne, danno il meglio di loro stessi anche per le telecamere. Tra questi, nella 13esima tappa della corsa rosa ce ne sono alcuni in mutande che tentano di rincorrere Vincenzo Nibali a meno 60km dal traguardo. Uno di loro, correndo, finisce in terra.