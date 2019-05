VIDEO - Il momento in cui Nibali non dà la mano a Roglic! Magrini: "Roglic fa solo la sua corsa"

Al termine della tappa di Ceresole Reale Nibali non ha stretto la mano a Roglic sulla linea del traguardo. Il perché? Perché lo sloveno non ha lavorato per chiudere sugli attacchi di Majka e Landa.