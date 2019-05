VIDEO - Giulio Ciccone Re del Mortirolo! Vince davanti a Hirt dopo una tappa in fuga, Masnada 3°

13.192 visualizzazioni | 00:57

Quarta vittoria azzurra del Giro d’Italia nella bacheca proprio della maglia azzurra: Giulio Ciccone. Il corridore abruzzese della Trek Segafredo scatta nella prima fuga di giornata e poi, in coppia con Hirt (Astana) vola sul Mortirolo: senza mantellina! Una vittoria bellissima ed emozionante per Ciccone che consolida la maglia azzurra e si candida seriamente per essere il miglior scalatore.