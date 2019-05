Giro d'Italia 2019, tappa 9: percorso e altimetria

visualizzazione | 00:22

La nona tappa del Giro si estende da Riccione a San Marino per 34,8 km. Seconda cronometro del Giro d'Italia dopo quella iniziale di Bologna. Crono in leggerissima ascesa fino all'impegnativo finale: 2,5 km in salita con una pendenza media del 6%, con punte al 10%.