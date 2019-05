Giro d'Italia 2019, tappa 6: percorso e altimetria

1 visualizzazione | 00:18

La sesta tappa del Giro si estende da Cassino a San Giovanni Rotondo per 238 km. Frazione lunghissima anche se per i primi 190 km non ci sono asperità. Al km 220,1 si scollina però sulla Coppa Casarinelle, GPM di 2a categoria: 15 km al 4,4% di pendenza media.