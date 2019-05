Giro d'Italia 2019, tappa 18: percorso e altimetria

visualizzazione | 00:18

La diciottesima tappa del Giro si estende da Valdaora a Santa Maria di Sala per 222 km. Dopo le fatiche dei giorni precedenti si torna in pianura, con i pochi velocisti rimasti che proveranno a cogliere punti per la maglia ciclamino. Ci sarà comunque un GPM, quello di Pieve di Alpago di 4a categoria al km 118,1.