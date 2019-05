Giro d'Italia 2019, tappa 17: il profilo in 3D

visualizzazione | 00:49

La 17a tappa del Giro si estende da Commezzadura a Anterselva per 181 km. Si parte in discesa fino alla Val di Non prima di affrontare il Passo della Mendola che però non costituisce un GPM. Poi nella seconda parte della tappa ci sarà l'Elvas (4a categoria), il Terento (3a categoria) e la salita finale che porta ad Anterselva (3a categoria) fino allo Stadio del Biathlon.