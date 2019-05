Jacopo Guarnieri si ferma per una commovente visita-parenti a Fiorenzuola

VIDEO - Giro d'Italia 2019: Guarnieri si ferma per una commovente visita-parenti

A 120 km dall'arrivo Jacopo Guarnieri si ferma e lascia andare la corsa. Il perché? Per salutare amici e parenti in quel di Fiorenzuola dove il corridore della FDJ ha vissuto per diversi anni da ragazzo.