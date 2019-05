Capecchi: "Io e Brambi siamo grandi amici, ma non ci siamo accordati. Ci siamo giocati la vittoria"

VIDEO - Giro d'Italia 2019 - Capecchi: "Io e Brambi siamo grandi amici, ma non ci siamo accordati"

240 visualizzazioni | 01:35

Il corridore della Quick Step si mangia le mani per essersi solo piazzato sul traguardo di Pinerolo. Il perché? Nel finale Capecchi non ha trovato l'accordo con Brambilla dopo essere andati via nella salita finale, facendosi così rimontare da Cesare Benedetti.