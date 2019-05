Brambilla: "Ok la maglia azzurra ma volevo la tappa. Ci siamo guardati troppo"

VIDEO - Giro d'Italia 2019 - Brambilla: "Ok la maglia ma volevo la tappa. Ci siamo guardati troppo"

Grande rammarico per il corridore della Trek Segafredo che ha sì conquistato la maglia azzurra di 'miglior scalatore' ma non è riuscito a portare a casa la vittoria di tappa per aver troppo temporeggiato nel finale dando la chance a Benedetti di rientrare.