Benedetti: "Si vince insieme, si perde insieme, ci si diverte insieme. Siamo la Bora"

Grande felicità per Cesare Benedetti che, a 31 anni, conquista il suo primo successo in carriera tra i professionisti. Un grande ringraziamento poi alla sua squadra per aver avuto semaforo verde, nonostante l'obiettivo della Bora fosse quello di 'curare' Ackermann, Majka e Formolo.