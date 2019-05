“Giro 360”: Viviani sì, ma un ti credere... Tutto il meglio e il dietro le quinte della terza tappa

11.531 visualizzazioni | 07:31

Terza frazione caratterizzata da un giallo, quello della volata di Elia Viviani, retrocesso nel finale. Vittoria dunque a Fernando Favia che non sorride e dice: "Questa tappa non la sento mia". Si piazza al secondo posto Demare e poi Ackermann. Viviani, affranto, può solo riprovarci e le occasioni arriveranno in questo Giro 2019...