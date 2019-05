“Giro 360”: Panzer Ackermann e volate... Tutto il meglio e il dietro le quinte della seconda tappa

4.017 visualizzazioni | 05:59

Pascal Ackermann coglie il primo successo in un grande Giro battendo in volata due assi come Viviani e Ewan. Un applauso anche a Giulio Ciccone che conserva la maglia azzurra. Tra Hashtag e Troni, Riccardo Magrini ha azzeccato il pronostico ma siamo solo alla seconda tappa...