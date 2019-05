“Giro 360”: Nibali-Baby Shark e il Giro-Paz... tutto il meglio e il dietro le quinte della 15a tappa

6.921 visualizzazioni | 07:27

La vittoria a Dario Cataldo dopo una bella fuga con Mattia Cattaneo. Molto bene anche Vincenzo Nibali che testa le gambe e prova ad attaccare sia in salita che in discesa. Paga dazio Roglic. che è costretto a cambiare bici e quasi cade in discesa verso Como. Si sfoga Riccardo Magrini contro la Mitchelton Scott che ha lavorato troppo tardi per riprendere la coppia di testa.