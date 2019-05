VIDEO - “Giro 360”: Heidi, sagre e feste in stalla... tutto il meglio e il dietro le quinte della 17a tappa

4.488 visualizzazioni | 07:11

La tappa numero 17 del Giro d’Italia ha premiato il coraggio di Nans Peters, ex maglia bianca, che ha alzato le braccia al cielo sul traguardo di Anterselva. Riccardo Magrini dedica canzoni alla città, e canta Heidi e poi parla di sagre... dell’errore in riferimento a Astana e Mitchelton Scott. Che possa essere un monito per le prossime tappe?