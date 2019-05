“Giro 360”: Gialli, Roglic e le belle fughe… tutto il meglio e il dietro le quinte della 18a tappa

27 visualizzazioni | 07:14

Anche oggi, 8a volta su 16, la fuga è andata in porto confezionando una vittoria, nella 18esima frazione del Giro d’Italia per Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizanè) che è riuscito, dopo più di 100km di fuga ad avere lo spunto per battere anche Ackermann. Gialli e soprese dunque nella terza settimana: Magrini migliora con l’inglese, ma non con i pronostici e manda messaggi ai tifosi di Roglic.