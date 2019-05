"Giro 360": Dumoulin, che brutta botta... Tutto il meglio e il dietro le quinte della 4a tappa

17.923 visualizzazioni | 07:51

Nella quarta frazione del Giro spicca la caduta di Tom Dumoulin - uno dei favoriti della vigilia - che per ora non molla la corsa ma vede complicarsi la lotta per le posizioni di testa. Intanto bella vittoria a sorpresa per l'ecuadoriano Carapaz, che beffa gli altri velocisti scappando via a poche centinaia di metri dall'arrivo. Intanto Roglic se la gode davanti a tutti.