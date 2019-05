VIDEO - Gaviria non riesce a gioire: "Viviani non ha commesso scorrettezze, per me ha vinto lui"

Intervistato nel post gara dai nostri inviati alla Corsa Rosa, il velocista colombiano non riesce ad esultare per il primo successo in questo Giro d'Italia: "Elia è un grande amico e dal mio punto di vista non ha sbagliato nulla. Questa non è una vera vittoria".