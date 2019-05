Engels: "Roglic ha limitato i danni. Lotteremo fino alla fine, ma sarà dura rimontare Carapaz"

20 visualizzazioni | 02:33

Giornata di sconfitta in casa Jumbo Visma con Roglic che ha perso terreno rispetto ai big sul temibile Mortirolo. Patevo, però, andare anche peggio e lo sloveno resta in corsa: "Ci proveremo fino alla fine. Ma dobbiamo essere realisti, dobbiamo recuperare tanto e non siamo i favoriti".