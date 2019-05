Elia Viviani: "Il mio Giro d'Italia finisce qui. Devo staccare la spina e ritrovare serenità"

12.707 visualizzazioni | 00:20

Il corridore della Deceuninck Quick Step sventola bandiera bianca e dice addio al Giro d'Italia prima delle tappe in salita. Viviani chiude con 0 successi in volata e con l'impossibilità di competere per la maglia ciclamino dopo il declassamento della terza tappa. Arrivederci al Tour!