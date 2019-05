VIDEO - Contador: "Carapaz può vincere il Giro? Il Mortirolo è il banco di prova giusto per dircelo"

173 visualizzazioni | 00:46

Un duello per conquistare la maglia rosa? Negli ultimi giorni il Giro ci ha detto che non ci sono solo Roglic e Nibali, anche Richard Carapaz della Movistar ha dimostrato di avere i numeri giusti per vincere. Il Mortirolo ci dirà quante chance avrà l'ecuadoriano.