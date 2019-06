Carapaz, Nibali e Roglic si prendono gli applausi dell'Arena di Verona: ecco il podio del Giro

279 visualizzazioni | 00:14

Applausi meritati per Richard Carapaz, Vincenzo Nibali e Primoz Roglic. I tre sono sul podio del Giro 102, con Nibali che conquista il suo 11° podio in carriera in un Grande Giro. Prima vittoria per Richard Carapaz, primo podio per Roglic che era arrivato 4° al Tour de France lo scorso anno.