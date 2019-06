Pello Bilbao: "Oggi è stata davvero dura. Quando sono tornati su Nibali e Landa non ci credevo più"

VIDEO - Bilbao: "Oggi è stata davvero dura. Quando sono tornati su Nibali e Landa non ci credevo più"

Il corridore dell'Astana non ci crede ancora, dopo aver realizzato il bis a Monte Avena. Pello Bilbao era in fuga dal mattino, ma una volta rientrati Nibali, Landa e Carapaz non credeva più alla vittoria.