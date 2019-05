Cesare Benedetti festeggiato dalla squadra, tutta la Bora-Hansgrohe sotto al palco per il vincitore

985 visualizzazioni | 01:42

Una bellissima dimostrazione di quanto sia importante la squadra nel ciclismo. Emozione a fior di pelle per il 31enne di Rovereto che appena aperto lo spumante, scende dal palco per condividere la gioia con i suoi compagni della Bora-Hansgrohe. Ackermann e compagni hanno abbracciato Benedetti, per festeggiare la vittoria, prima in carriera, del loro compagno.