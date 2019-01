59 anni fa ci lasciava Fausto Coppi: riviviamo la sua prima salita sullo Stelvio

8.297 visualizzazioni | 00:29

Nell'anno 1953 il Giro d'Italia raggiunse per la prima volta il Passo dello Stelvio. Un'occasione storica che coincise con una vittoria leggendaria, quella di Fausto Coppi, che arrivò in vetta in solitaria al termine di una fuga spettacolare: il "Campionissimo" così soffiò la maglia rosa a Hugo Koblet, trionfando il giorno successivo a Milano.