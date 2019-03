Che potenza, Alexander Kristoff: vince in volata la Gand-Wevelgem battendo anche Elia Viviani

VIDEO - Che potenza, Alexander Kristoff: vince in volata la Gand-Wevelgem

1.088 visualizzazioni | 01:14

Alexander Kristoff aggiunge un'altra Classica al suo palmares vincendo la Gand-Wevelgem con una splendida azione di potenza in volata controvento. Secondo posto per John Degenkolb, terzo per Oliver Naesen, mentre Elia Viviani rimane imbottigliato nello sprint.