Formolo: “La salita di oggi è molto dura, sarà un buon test. Oggi inizia la vera Vuelta”

Alla vigilia della 5a tappa della Vuelta, quella con il primo arrivo in salita all’Osservatorio Astronomico di Javalambre, il campione italiano Davide Formolo confida le sue sensazioni verso la prima asperità del Giro di Spagna. “La Vuelta è famosa per le sue salite, a questa tappa dunque non manca nulla”.