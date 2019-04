VIDEO - Forlì, 13 aprile 2019: la Challenger Biking Cup e la beneficenza per il Dynamo Camp

A Forlì si è tenuta la prima edizione della Challenger Biking Cup, una pedalata non competitiva di circa 40km. Un’occasione unica per pedalare con Claudio Chiappucci ed Miguel Indurain, in un progetto sociale volto ad aiutare il Dynamo Camp, una onlus toscana vicina ai bambini malati di tumore. Videoclip realizzata da NatLive.