Viviani: "Quando ci sono le gambe è bello vincere così, che gara con Trentin"

Il corridore azzurro, dopo aver portato per una stagione la maglia di campione nazionale italiano, farà lo stesso con la maglia di campione europeo. Grande vittoria ad Alkmaar davanti a Lampaert e Ackermann. Un gran numero per Viviani che è riuscito a far lavorare alla perfezione i compagni di Nazionale, prima dell'attacco a tre nel finale.