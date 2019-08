Elena Pirrone splendida terza nella crono Under23; 7° posto per Letizia Paternoster

45 visualizzazioni | 01:37

Terza medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo su strada: Elena Pirrone è terza nella crono Under 23 femminile. Per l'azzurra è un ritorno sul podio dopo il titolo tra le juniores. Primo posto per Ludwig (Germania), secondo per Novolodskaya (Russia), 7a Letizia Paternoster, che si spegne nella seconda parte di gara.