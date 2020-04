VIDEO - "Enric Mas ha volato": lui vince per la prima volta in carriera, Roglic conquista la corsa

Il 7 aprile 2018 è arrivata la prima vittoria di Enric Mas da professionista, con lo spagnolo della Quick Step - partito in fuga - che arriva per 1° sul traguardo di Arrate, difendendosi dall'attaco nella parte finale di Mikel Landa. A vincer la corsa, però, è Primoz Roglic che già a quel tempo cominciava a rendersi pericoloso per le corse a tappe.