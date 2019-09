VIDEO - Cronostaffetta mista mondiale all'Olanda; Italia sfortunata, 4a per colpa di una foratura

visualizzazione | 02:11

Si sono aperti con la prova inedita della cronostaffetta mista i Mondiali di ciclismo 2019 nello Yorkshire. Ogni squadra formata da tre uomini e altrettante donne, che hanno gareggiato in una normale cronosquadre, dandosi poi il cambio come in una staffetta. Il successo è andato all’Olanda, che trova il bis dopo il trionfo continentale, mentre l’Italia si è dovuta accontentare della quarta piazza.