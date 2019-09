VIDEO - Riabushenko più forte anche di Lutsenko: al bielorusso la volata per la Coppa Agostoni

Lutsenko è in forma Mondiale e dimostra di essere uno di quei corridori da tenere d'occhio in Yorkshire, ma alla Coppa Agostoni è Riabushenko ad imporsi. Prima se ne va in salita dimostrando una grande gamba, poi va a vincere la volata davanti al kazako.