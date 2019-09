VIDEO - Chiara Consonni e l'emozione nel suo inglese-italiano: “Il ciclismo è una famiglia, very very super"

Chiara Consonni (Valcar Cyclance) intervistata alla sua prima vittoria da pro nell'ultima tappa del Boels Tour, non riesce a trattenere l’emozione. “Come si dice in inglese – tirato la volata? Beh, very very super” e non solo, Chiara si perde tra l’emozione e le lacrime e ringrazia tutti “Il ciclismo è una famiglia, garzie alla squadra, alle mie compagne, anche ai fotografi".