Caleb Ewan fa bottino pieno nella 2a tappa del Tour Down Under; Viviani cade a 1,5 km dall'arrivo

69 visualizzazioni | 04:10

Il padrone di casa Caleb Ewan si prende tappa e maglia in occasione della seconda tappa del Tour Down Under. Coinvolto in una caduta a 1,5 km dal traguardo il campione europeo Elia Viviani (Cofidis) che non ha potuto così disputare la volata, giungendo all’arrivo in ritardo e con forti segni di abrasioni sul corpo; anche se non dovrebbe essere nulla di grave.