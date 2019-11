VIDEO - Nessuno come loro: quartetto azzurro per due volte in un giorno sotto il muro dei 3’50”

646 visualizzazioni | 01:28

Filippo Ganna, Simone Consonni, Michele Scartezzini e Francesco Lamon solo qualche ora prima avevano conquistato la finale con record italiano. Contro la fortissima Danimarca non riescono a ripetere l’impresa e lasciano l’oro ai campioni d’Europa in carica ma con 3’49.920 sono i primi azzurri a chiudere per due volte in un giorno sotto i 3’50” in questa specialità!